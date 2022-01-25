Названа дата премьеры нового компактного кроссовера Alfa Romeo Tonale

Компания объявила, что презентация состоится 8 февраля в 17:00 по московскому времени

Что в данный момент известно о новинке? Европейские СМИ, изучив множественные шпионские фотографии, сообщают, что автомобиль будет сравнительно компактным. Предполагаемые габариты: длина - 4,53 метра, ширина – 1,84 метра, высота – 1,6 метра, колесная база – 2,64 метра.

В качестве силовой установки здесь будет использоваться гибридная схема от Jeep Compass 4xe мощностью в 250 лошадиных сил. Вопреки всеобщей электрификации традиционные моторы также будут предложены: 130-сильный турбодизель и два бензиновых двигателя. Предполагаемая мощность последних – 140 и 165 лошадиных сил.