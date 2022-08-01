У Alfa Romeo появится крупная новинка

Итальянская Alfa Romeo выпустит автомобиль большого класса в 2027 году, об этом журналистам рассказал глава компании Жан-Филипп Импарато.
О машине неизвестно ровным счетом ничего - ни форм-фактора, ни точной даты премьеры. Мы знаем лишь то, что модель разрабатывают с прицелом на американский рынок. «Мы хотим найти правильный микс [классов]. Окончательное решение будет принято в конце 2022 года»- так ответил Импарто на вопрос о формате новинки.
Сегодня самой крупной моделью в гамме Alfa Romeo является кроссовер Stelvio, его габаритная длина — 4687 мм. Впрочем, формально машина "играет" в среднем классе, являясь одноклассником, к примеру, модели Hyundai Tucson.