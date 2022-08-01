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1 авг 2022

У Alfa Romeo появится крупная новинка

У Alfa Romeo появится крупная новинка
Автор фото: фирма-производитель
Итальянская Alfa Romeo выпустит автомобиль большого класса в 2027 году, об этом журналистам рассказал глава компании Жан-Филипп Импарато.
О машине неизвестно ровным счетом ничего - ни форм-фактора, ни точной даты премьеры. Мы знаем лишь то, что модель разрабатывают с прицелом на американский рынок. «Мы хотим найти правильный микс [классов]. Окончательное решение будет принято в конце 2022 года»- так ответил Импарто на вопрос о формате новинки.
 
Сегодня самой крупной моделью в гамме Alfa Romeo является кроссовер Stelvio, его габаритная длина — 4687 мм. Впрочем, формально машина "играет" в среднем классе, являясь одноклассником, к примеру, модели Hyundai Tucson.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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