Стартовали продажи новой Audi A3

Автомобиль приехал на отечественный рынок только с одним мотором, но в двух типах кузова!

Да, у клиентов будет выбор между седаном и хэтчбеком. Что касается двигателя, то единственным мотором здесь выступает полуторалитровый агрегат с наддувом. Мощность – 150 лошадиных сил. Трансмиссия – 8-ступенчатый робот. Интересно, что ранее высказывались предположения о появлении на нашем рынке версии с двухлитровым 190-сильным мотором, однако эти планы не подтвердились.

Со сменой поколения Audi A3 подрос в раазмерах. На 27 милли¬метров в длину, и на 35 миллиметров в ширину. По кузову у новинки с предшественником нет ни одной общей детали. Также серьезно был переделан интерьер - в отделке салона впервые используется пере¬работанный пластик. Например, на изготов¬ление обивки сидений одного автомобиля уходит 45 бутылок объёмом 1,5 литра.