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30 сен 2020

Семейство Audi A3 пополнилось гибридом

Семейство Audi A3 пополнилось гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron. Новинка способна проезжать на одном электричестве 67 километров по циклу WLTP

Хэтчбек приводит в движение гибридная силовая установка на базе 1,4-литровой бензиновой «турбочетвёрки», а электромотор встроен в шестиступенчатый «робот» S tronic. Первый выдаёт 150 лошадиных сил, а мощность второго увеличилась по сравнению с предшественником на 7 лошадиных сил, до 109 сил. В результате гибрид разгоняется от 0 до 100 километров в час за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 227 километров в час (либо 140 километров в час при движении на электроэнергии).

Батарея ёмкостью 13 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 67 километров в час, в то время как A3 e-tron мог проезжать на электричестве только 50 километров. Подзарядить батарею можно как подключив автомобиль к розетке, так и во время движения при помощи рекуперации.

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