В Audi зарядили модель A3

Компания Audi представила «заряженные» S-модификации хэтчбека и седана A3 нового поколения. Правда, версия с индексом RS до сих пор остается нераскрытой

Седан и хэтчбек оснастили двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор действует с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода quattro. Оба автомобиля способны набирать первую «сотню» за 4,8 сек., а их максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

В стандартное оснащение новинок вошла спортивная подвеска с заниженным на 15 мм дорожным просветом, 18-дюймовые алюминиевые диски и 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель. Любопытно, что в отделке салона применили специальный текстиль, полученный из переработанных пластиковых бутылок.