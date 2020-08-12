Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2020

В Audi зарядили модель A3

В Audi зарядили модель A3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила «заряженные» S-модификации хэтчбека и седана A3 нового поколения. Правда, версия с индексом RS до сих пор остается нераскрытой

Седан и хэтчбек оснастили двухлитровой «турбочетверкой», развивающей 310 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Мотор действует с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода quattro. Оба автомобиля способны набирать первую «сотню» за 4,8 сек., а их максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

В стандартное оснащение новинок вошла спортивная подвеска с заниженным на 15 мм дорожным просветом, 18-дюймовые алюминиевые диски и 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель. Любопытно, что в отделке салона применили специальный текстиль, полученный из переработанных пластиковых бутылок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi A3 Sedan 2021

Представлен седан Audi A3 нового поколения

21 апреля 2020
Audi A3 2021

Представлена новая Audi A3

03 марта 2020
Audi A3 Cabriolet 2017

Audi прекратит выпуск доступного кабриолета

08 августа 2019
Audi A3 2015

Audi отзывает хэтчбеки А3 в России

17 августа 2018
Audi A3

Audi откажется от трехдверного варианта А3

09 августа 2017

Audi планирует пополнить семейство A3 новым купе

29 января 2017

 Новости Audi A3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"
Hyundai Genesis G90 - hyundai genesis g90 2019 предлагает попросту не обращать внимания на имидж
Тест драйв
10 августа 2020

Hyundai Genesis G90
"Genesis G90 предлагает попросту не обращать внимания на имидж"
KIA XCeed - kia xceed 2020 cередина между переменными
Тест драйв
07 августа 2020

KIA XCeed
"Cередина между переменными"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 маленькие и большие радости от skoda rapid
Тест драйв
05 августа 2020

Skoda Rapid
"Маленькие и большие радости от Skoda Rapid"

Написано новостей:

2 6 4 2 2