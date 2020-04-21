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21 апр 2020

Представлен седан Audi A3 нового поколения

Представлен седан Audi A3 нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за хэтчбеком A3 четвертого поколения, премьера которого состоялся в начале марта, Audi представила версию модели в кузове седан

Как и у хэтчбека, колесная база седана Audi A3 после смены поколения осталась прежней (2637 миллиметров). Зато изменились внешние габариты: общая длина увеличилась на 40 миллиметров, ширина — на 20, а высота на 10 миллиметров. Передние сиденья «уехали» вниз, что вкупе с увеличением размеров позволило добиться прибавки 20 миллиметров над головой и чуть большей свободы в локтях. Объем багажника не изменился и составляет те же 425 литров.

В гамму двигателей модели вошел бензиновый 1.5 TFSI (150 сил и 250 Нм), совмещенный с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» S Tronic. Причем во втором случает мотор дополнен 48-вольтовой гибридной надстройкой и системой отключения цилиндров при малых нагрузках. Кроме того, есть дизель 2.0 TDI (150 сил и 360 Нм) с «преселективом». Позднее на рынок выйдет седан с младшим бензиновым агрегатом.

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