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17 ноя 2021

У Audi A3 может появиться версия Allroad

У Audi A3 может появиться версия Allroad
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi вывела на тесты загадочную модификацию пятидверной A3 нового поколения с кузовом, частично укрытым камуфляжем

Если взглянуть на фотографии, то можно увидеть, что камуфляжем скрыта лишь нижняя часть автомобиля.  Это может означать, что от нас скрывают обвес. Европейские коллеги указывают также на увеличенный размер колесных арок и высокий дорожный просвет (в сравнении с обычным A3). Также можно отметить рейлинги на крыше, наличие которых нехарактерно для модели A3, но допустимо для моделей Audi Allroad.

Официально в Audi  ни слова не говорят о премьере новинки, но издание Autocar заявляет, что премьера состоится уже в начале следующего года. Также есть информация о том, что новый A3 получит систему полного привода.  В техническом плане это вполне возможно, так как машина построена на платформе MQB, что означает ее родство со многими кроссоверами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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