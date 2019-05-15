Audi представила обновленное семейство модели A4

После рестайлинга Audi A4 лишилась базового двигателя 1,4 л, получила несколько заметных изменений во внешности

Audi A4 получила новые передние и задние бамперы, крылья с иной выштамповкой, двери с более низкой поясной линией, а также радиаторную решетку измененной формы. Оформление решетки отличается и зависит от комплектации. Например, у обычных машин в ней горизонтальные планки. У версий S и S-line — сотовая структура решетки, а у Allroad — хромированные вертикальные жабры наподобие последних кроссоверов Q-линейки Audi.

Что касается силовых установок, то рестайлинговые Audi A4 получили новое семейство двигателей, которые представляют собой систему микрогибридов. В бортовую сеть всех модификаций интегрирован контур с 12- или 48-вольтовой цепью и дополнительным аккумулятором, который питает большинство электросистем автомобиля, позволяя снижать нагрузку на мотор и экономить топливо.

Начальные двигатели для A4 — это дизельные «четверки» объемом 2 л мощностью 136 л. с. (версия 30 TDI) или 163 л. с. (35 TDI). Альтернатива дизелям — двухлитровый бензиновый турбомотор отдачей 150 л. с. (версия 35 TFSI). Старшие моторы- 40 TDI (190 л. с.) и 45 TFSI (249 л. с.). Замыкает линейку модификаций новая топовая версия S5 с дизелем под капотом. Трехлитровая «шестерка» с турбонагнетателями развивает 347 л. с.