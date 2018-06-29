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29 июн 2018

Обновленная Audi A4: что же изменилось?

Обновленная Audi A4: что же изменилось?
Автор фото: фирма-производитель

Нынешнее поколение Audi A4 находится на середине жизненного цикла, а значит самое время сделать рестайлинг. Удивительно, но немцы обошлись совсем уж незначительными изменениями.

Внешне обновленную машину проще всего узнать по U-образным вставкам в боковых воздухозаборниках переднего бампера (они оптимизируют воздушные потоки). Сзади появились новые трапециевидные насадки на выхлопные трубы.

Радиаторные решетки разнятся от версии к версии, но в целом, все изменения чисто косметические. Кроме того седан и универсал получили колесные диски нового дизайна (от 16 до 19 дюймов) и новый пакет оснащения S line competition.

Пакет включает в себя светодиодные фары, спортивную подвеску, окрашенные в красный цвет тормозные суппорта, наклейки с логотипом Audi в нижней части передних дверей и 19-дюймовые легкосплавные колеса Audi Sport. Кроме того, машины с таким пакетом могут окрашиваться в синий Turbo Blue, а за доплату для них доступен спойлер от Audi RS4.

В салоне автомобилей с пакетом s line competition установлены спортивные сиденья с комбинированной отделкой из кожи и алькантары, трехспицевой руль и декоративные вставки из углепластика.

В техническом плане никаких изменений нет.

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При написании новости использовалась информация:
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