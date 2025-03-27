Audi A5 стал 367-сильным подключаемым гибридом

Audi представила новые гибридные версии седана и универсала A5. Такая модификация оценивается от 62 500 евро за седан и 64 150 евро за универсал

Силовая установка состоит из тандема 2,0-литрового турбомотора, одного электродвигателя и 25,9-киловатной батареи. Суммарная мощность стандартной версии составляет 299 л.с. и 450 Нм крутящего момента. У комплектации с более мощным мотором - 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 5,9 и 5,1 с соответственно. В обоих случаях двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

Автомобиль получил два режима движения. В одном случае силовая установка задействует исключительно электромотор, а в другом - автоматически выбирает оптимальный режим работы двигателя, чтобы сохранять полный заряд аккумулятора при необходимости.