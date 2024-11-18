Представлена удлиненная версия Audi A5 для китайского рынка

На автосалоне в Гуанчжоу показали удлиненную версию модели Audi A5 с приставкой L в названии. Автомобиль получил кузов седан, в отличии от глобальной “пятерки”, которая предложена только в виде лифтбека и универсала

Длина A5L составляет 4902 мм, а колесная база - 2965 мм. Прибавка, по сравнению со стандартным A5, составила 73 и 65 мм соответственно длине и расстоянию между осями. На опубликованных фотографиях можно заметить, что китайский седан немного отличается оптикой, особенно в задней части, где есть также подсвечивающийся логотип бренда.

Audi A5L оснащен мягкогибридной силовой установкой, в основе которой 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор. Мощность пока неизвестна. Напомним, что A5 для международного рынка комплектуется 2,0-литровыми бензиновыми и дизельными турбомоторами мощностью от 150 до 204 л.с., а версия S5 получила 3,0-литровый V6 на 367 л.с.