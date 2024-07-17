Audi представила новое семейство A5

Компания Audi представила обновленное семейство седанов и универсалов A5, в которое также войдут спортивные модификации S5 Sedan и S5 Avant. Новая линейка полностью заменит серию A4

В основе конструкции A5 лежит новая платформа Premium Platform Combustion (PPC). Автомобиль получил три силовые установки на выбор. Стандартные A5 Sedan и A5 Avant оснащены 2,0-литровым мотором TFSI мощностью 150 л.с. или 204 л.с. в зависимости от комплектации. В паре с мотором работает роботизированная коробка передач. Привод по умолчанию передний, но в 204-сильной версии может быть и полным. Отмечается, что средний расход топлива составляет 6,6 л. на 100 км. Также покупателям предложат и мягкогибридную версию, в основе которой - 2,0-литровый дизель на те же 204 л.с. и электромотор мощностью 24 л.с. Такой же электродвигатель получат и S-версии с 3,0-литровым V6 на 367 л.с. Коробка вне зависимости от комплектации - “робот”. Привод - полный.

Изменения во внешности вполне заметные, но назвать их глобальными нельзя. Немного поменялась оптика, бампера и форма решетки радиатора. Однако главные нововведения сосредоточились внутри. Теперь на передней панели расположилось три экрана: 11,9-дюймовая “приборка”, 14,5-дюймовый центральный экран мультимедийной системы и 10,9-дюймовый отдельный дисплей для передней пассажира. Оснащение также включает проекционный экран, как у Q6 e-tron, беспроводную зарядку, электропривод багажника, опциональную аудиосистему Bang&Olufsen.