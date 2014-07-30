Новое поколение Audi A7 - Соблазнительный спортсмен

Audi A7 Sportback второго поколения продемонстрировал развитие дизайна бренда, а благодаря огромному числу инноваций задал еще более высокие стандарты в классе роскошных четырехдверных купе

Модель-предшественница, появившаяся в 2010 году, сразу завоевала огромное количество поклонников, а ее стремительный купеобразный силуэт стал эталоном стиля. У Audi A7 Sportback второго поколения мы видим тот же изящный профиль, но за счет острых граней, с помощью которых создается игра света и тени, автомобиль выглядит еще привлекательнее. Огромная решетка радиатора недвусмысленно намекает о спортивном характере четырехдверного купе, а опционные матричные диодные фары с лазерными блоками светят так, что A7 Sportback может безопасно мчать на максимальной скорости даже непроглядной ночью.

Оригинально смотрятся задние фонари, соединенные друг с другом ровной световой полосой и состоящие из 13 вертикальных сегментов. Кстати, при отпирании и запирании автомобиля фары и фонари показывают световую анимацию. Как и у предыдущей модели, задняя часть кузова сужается, подобно корме у яхты, при этом крышка багажника расположена на 30 мм выше, чем раньше, что существенно улучшает аэродинамику. На скоростях свыше 120 км/ч из крышки выдвигается спойлер, который, впрочем, можно поднять и вручную. Словом, выглядит новинка потрясающе, но ее салон впечатляет еще больше.

Сенсорный рай

Дизайн интерьера перекликается с флагманской моделью Audi A8, только грани здесь ярче выражены, а центральная консоль сильнее повернута к водителю. В новом А7 Sportback почти нет физических кнопок – их заменяют сенсорные экраны. Когда машина обесточена, дисплеи практически незаметны, так как основная часть передней панели и центральная консоль выполнены из похожего на черное стекло материала – точь-в-точь как у мониторов. Выглядит все это дорого, стильно и уютно. Еще уютнее в салоне станет, если заказать опционную контурную подсветку, повторяющую линии интерьера, выбирать можно аж из 30 цветов! Качество отделочных материалов – высочайшее.

Сенсорные дисплеи являются неотъемлемой частью новейшей системы MMI touch response, управляющей всем и вся, – от «музыки» и «климата» до функций комфорта и ввода текстовой информации. Экраны обладают звуковой и тактильной обратной связью, имитирующей нажатие физических клавиш. Управление производится с помощью касаний и жестов по аналогии с современным смартфонам. Основной экран диагональю 10,1 дюйма расположен в центре передней панели – он отвечает за пользование информационно-развлекательной системой. Второй экран (8,6 дюйма) находится ниже на центральной консоли. Он отвечает за настройки климатической системы, тонкие настройки сидений и ввод текста. Впрочем, несколько настоящих кнопок и регуляторов в салоне все-таки осталось, они служат для управления парковочными ассистентами и салонным освещением, системой «Старт/стоп», включением-выключением стояночного тормоза, а также для регулировки громкости аудиосистемы.

В качестве опции предлагается виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, на которую выводится самая разнообразная информация. В зависимости от желаний и потребностей водитель может наблюдать как обычные приборы, так и карту навигационной системы. В последнем случае приборы уменьшаются в размерах и располагаются по краям карты навигатора.

Новые передние сиденья, помимо широчайшего набора регулировок, а также функций подогрева и вентиляции, оснащаются массажем спинки, в которую встроено 10 пневматических камер, разминающих спину по одной из семи программ. За счет удлинения салона на 21 мм стало больше пространства для ног пассажиров задних сидений, хотя и раньше на недостаток простора они не жаловались. Больше стало и места над головой. К услугам пассажиров – раздельный климат-контроль для задней части салона.

Объем багажного отсека не изменился, так как его вполне достаточно, зато грузить поклажу теперь удобнее благодаря более широкому проему. Предусмотрена функция автоматического открытия и закрытия крышки багажника с помощью движения ноги под бампером.

Спорт в комфорте

Новый Audi A7 Sportback предлагает идеальный баланс спортивных характеристик и комфорта в путешествиях на значительные расстояния. Заботится об этом серьезно обновленная ходовая часть с такими инновационными технологиями, как динамическая система рулевого управления всеми колесами, амортизаторы с электронной регулировкой, а также активный спортивный дифференциал системы полного привода quattro, перераспределяющий тягу между задними колесами. Вдобавок автомобиль можно оснастить пневматической подвеской, улучшающей плавность хода при сохранении спортивных настроек шасси.

Для новинки будут предлагаться модификации с двумя силовыми агрегатами: бензиновым и дизельным. Оба двигателя 6-цилиндровые 3-литровые с турбонаддувом. Бензиновый агрегат развивает 340 л.с., дизельный – 286 л.с. Чуть позже появятся и 4-цилиндровые версии.

Все модификации оснащаются технологией «мягкий гибрид», снижающей расход топлива примерно на 0,7 л в реальных условиях движения. Экономия происходит за счет 48-вольтовой бортовой электрической сети с компактной литий-ионной батареей и ременным стартер-генератором. Батарея позволяет двигаться с выключенным мотором при равномерном движении в течение 40 с в диапазоне скоростей 55–160 км/ч, а стартер-генератор незаметно выключает и включает силовой агрегат при замедлении и трогании.

Помимо инновационных двигателей и шасси Audi A7 Sportback безопасен как никогда. Он имеет в своем арсенале 39 (!) ассистирующих систем, включающих лазерный сканер, радары среднего и большого радиуса действия, инфракрасную камеру и камеры кругового обзора, а также ультра-звуковые датчики. С их помощью осуществляется тотальный контроль за окружающей обстановкой даже в условиях плохой видимости, и в случае чего автомобиль подаст сигнал тревоги, а при отсутствии действий водителя многие задачи решит сам. Словом, Audi A7 Sportback действительно задает новые стандарты, с какой стороны ни посмотри.