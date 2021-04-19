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19 апр 2021

Audi A7 превратили в седан

Audi A7 превратили в седан
Автор фото: фирма-производитель

Модель A7 всегда представляла собой спортбэк, однако, в Audi решили поменять форм-фактор модели ради клиентов из Китая

Волноваться не стоит - обычный А7 останется в строю, но на рынке поднебесной появится ещё одна модификация - А7L. Мало того, что от исходника она будет отличаться размерами, так и типом кузова - теперь это седан. Интересный факт - «Семерку» растянули до 5076 мм (длина Sportback — 4969 мм, то есть прибавка — 107 мм). Колесная база достигла 3026 мм (+100 мм относительно лифтбека). В итоге A7L опередила представительскую модель A8!

Что касается моторов, то на старте машина будет доступна с двигателем V6. 340 лошадиных сил, обеспечивают ему разгон до сотни за шесть секунд. Важно заметить,  что в паре с ДВС работает электромотор, так что получается, что перед нами, так называемый, мягкий гибрид. Чуть после на рынке появится базовая двухлитровая версия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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