Audi A7 превратили в седан

Модель A7 всегда представляла собой спортбэк, однако, в Audi решили поменять форм-фактор модели ради клиентов из Китая

Волноваться не стоит - обычный А7 останется в строю, но на рынке поднебесной появится ещё одна модификация - А7L. Мало того, что от исходника она будет отличаться размерами, так и типом кузова - теперь это седан. Интересный факт - «Семерку» растянули до 5076 мм (длина Sportback — 4969 мм, то есть прибавка — 107 мм). Колесная база достигла 3026 мм (+100 мм относительно лифтбека). В итоге A7L опередила представительскую модель A8!

Что касается моторов, то на старте машина будет доступна с двигателем V6. 340 лошадиных сил, обеспечивают ему разгон до сотни за шесть секунд. Важно заметить, что в паре с ДВС работает электромотор, так что получается, что перед нами, так называемый, мягкий гибрид. Чуть после на рынке появится базовая двухлитровая версия.