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17 окт 2017

Audi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback

Audi назвала дату премьеры нового поколения А7 Sportback
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi назвала дату премьеры нового поколения лифтбэка А7 Sportback. Машину рассекретят уже послезавтра, 19 октября. Судя по первому тизеру и многочисленным шпионским фотографиям внешность модели изменится не сильно.

Машина сохранит свой силуэт, но крыша станет более покатой, сильнее ниспадая к задней части, что вряд ли положительно скажется на запасе пространства для ног пассажиров второго ряда. Кроме того, по тизеру понятно, что лифтбэк сохранит активное антикрыло, автоматически выдвигающееся на высокой скорости.

Ранее представители компании говорили, что лифтбэк получит фирменную многоугольную радиаторную решетку. Она будет больше и шире, чем на Audi A4, но меньшей площади, чем у флагманского седана Audi A8.

Audi A7 Sportback должна немного вырасти в размерах. Благодаря широкому применению легких материалов в конструкции платформы MLB Evo его масса не только не вырастет, но наоборот лифтбэк станет легче.

Лифтбэк получит моторную линейку из бензиновых и дизельных моторов, оснащенных турбонаддувом, включая 4-литровый турбодизель с тройным турбонаддувом, причем одна из турбин приводится в движение электромотором. Кроме того, в гамме появится и гибридный вариант.

Ожидается, что лифтбэк позаимствует у флагманского седана Audi A8 ряд технологий, включая систему автономного вождения.

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При написании новости использовалась информация:
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