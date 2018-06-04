Российское отделении Audi рассказало подробности о новом поколении А7 Sportback и объявило цену и комплектацию на данную модель.

На российском рынке Audi A7 Sportback будет представлен в единственной версии 55 TFSI с 3-литровым битурбомотором мощностью 340 л.с., 7-ступенчатым «роботом» S tronic и полным приводом quattro.

Базовая комплектация включает в себя светодиодные фары, систему start/stop, датчики дождя и света, электрорегулировки передних сидений с подогревом и функцией памяти настроек для сиденья водителя, мультируль, мультимедийный комплекс MMI Radio Plus с MMI touch response, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, помощника парковки.

Машина будет доступна в трех линиях – Advance, Sport и Design. В оснащение автомобилей линии Advance помимо прочего войдет многофункциональный трехспицевый кожаный руль с электрорегулировками и обогревом, камера заднего вида, лобовое стекло с обогревом, комфортный ключ, устройство Audi phone box и система безопасности Audi pre sense front.

В линии Sport, в дополнение к оборудованию линии Advance, машина предлагается со спортивным пакетом S line, 20-дюймовыми легкосплавными дисками, а также рядом специальных опций, включая многофункциональный спортивный руль с отделкой кожей, спортивные сиденья с отделкой материалом Alcantara frequency и кожей с оттиском S на спинках передних сидений, декоративные вставки, автодоводчик дверей и многое другое.

В оснащение линии Design, кроме оборудования линии Advance, входят матричные светодиодные фары HD Matrix LED, комфортные передние сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и памятью положений и обивкой кожей Valcona, легкосплавные 19-дюймовые диски, четырехзонный климат-контроль.

Новый Audi A7 Sportback 55 TFSI quattro доступен для заказа по цене от 4 320 000 рублей.

