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дек 2017

Новое поколение Audi A7 - Спортивная закалка

Новый Audi A7 - Audi A7 Sportback 2018 Спортивная закалка
Четырехдверное купе Audi A7 Sportback второго поколения идет в фарватере флагмана А8, с которым делит платформу и передовые технологии

Дизайн Audi А7 Sportback новой генерации выдержан в стилистике концепт-кара Prologue. Наиболее ярко смотрятся расширенная решетка радиатора, развитые колесные арки, зауженная «корма» и оптика на основе светодиодной и матричной технологий. Новая платформа MLB Evo позволила увеличить колесную базу на 12 мм и обеспечила прибавку пространства в салоне. Эргономика водительской зоны напоминает таковую у флагманского седана. Как и «старшая» модель, «семерка» приобрела настраиваемую цифровую «приборку» с 12,3-дюймовым дисплеем и два сенсорных экрана на центральной консоли. Перепрофилированы кресла, руль и центральная консоль. Предлагается сразу четыре варианта подвески: стандартная со стальными пружинами, спортивная с уменьшенным на 10 мм клиренсом, адаптивная пневматическая и шасси с электронно-управляемыми амортизаторами. На старте продаж A7 Sportback получит бензиновый 3-литровый 340-сильный V6, работающий в связке с 7-ступенчатым секвентальным «роботом» и полным приводом quattro ultra. Позже в моторную гамму вольются другие 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели.

Фото Audi A7

  • Audi A7 Sportback 2018 Спортивная закалка
  • Audi A7 Sportback 2018 вид спереди
  • Audi A7 Sportback 2018 вид сбоку
  • Audi A7 Sportback 2018 салон
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