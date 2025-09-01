Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2025

Audi сворачивает производство A7 и S7. На смену придет новый A6

Audi сворачивает производство A7 и S7. На смену придет новый A6
Автор фото: фирма-производитель

Audi официально подтвердила, что модели A7 и S7 начнут исчезать с рынков в 2026 году. Решение связано с обновлением модельной стратегии бренда и подготовкой к запуску нового A6 TFSI, который станет фактическим преемником A7

Изначально в компании хотели внедрить систему именования, где бензиновые автомобили обозначались бы нечетными номерами, а электромобили четными. Однако схема оказалась слишком запутанной для клиентов, и в итоге будущая бензиновая версия получила название A6 TFSI, чтобы логично соседствовать с электрическим A6 e-tron.

Модель A7 дебютировала в 2010 году и быстро стала популярной благодаря кузову фастбэк, а в 2012 году к нему присоединился более мощный S7. Еще через год компания представила «заряженный» RS7 с 4,0-литровым V8 на 621 л.с. и 627 Нм крутящего момента. Эта модификация пока не собирается никуда уходить и продолжает оставаться в строю. Напомним, что RS7 способен разогнаться до «сотни» за 3,3 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч. Помимо RS7 индекс «7» сохранит и будущий электрокар, который, вероятно, получит название A7 e-tron.

