Не успела отгреметь мартовская премьера седана Audi A6 нового поколения, как появились новости относительно самой экстремальной ее версии, которая носит традиционный индекс RS6.

Впервые в истории Audi выпустит RS6 не только в кузове универсал (Avant), но и седан. Самая «заряженная» версия всегда была нишевой, но в Ингольштадте смотрят за успехами конкурентов, а у них в гамме есть и спортседаны: BMW M5 и Mercedes-Benz E63. Первый вообще выпускается исключительно в четырехдверном варианте. Появление Audi RS6 в кузове седан позволит компании расширить рынки сбыта: например продавать эту модификацию в США и Китае.

О том, каким мотором будет оснащаться Audi RS6 нового поколения пока никакой официальной информации нет. Это будет точно не V10, по слухам в компании будут использовать 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, такой же, что уже применяет «родственная» Lamborghini на кроссовере Urus.

Мощность силовой установки в базовом варианте составит 605 л.с., а с опциональным пакетом она вырастет до 650 л.с. Даже базовый вариант на 45 л.с. мощнее предыдущего поколения RS6, так что, поклонникам марки вряд ли стоит горевать. А вот соплатформенный Audi RS7 скорее всего будет гибридным.

Вероятнее всего, новое поколение Audi RS6 будет представлено в середине следующего года, пока компания готовит к премьере менее мощный вариант S6.

