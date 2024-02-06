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6 фев 2024

Audi представила “заряженный” универсал RS6 Avant GT

Audi представила “заряженный” универсал RS6 Avant GT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила ограниченную серию спортивного универсала RS6 Avant GT. Всего планируется выпустить 600 экземпляров. Цены стартуют от 219 355 евро (примерно 21 550 000 рублей).

Фактически спецверсия повторяет концепт RS6 GTO, который показали еще 2020 году. RS6 Avant GT окрашен в серый цвет с красными и черными акцентами, что повторяет образ гоночного Audi 90 quattro IMSA GTO 1989 года. Автомобиль получил бампера с более крупными воздухозаборниками, углепластиковый капот, двухуровневый спойлер над дверью багажника и новый дизайн 22-дюймовых колесных дисков, отсылающий к стилистике гоночных автомобилей 80-х и 90-х годов.

Отделка салона выполнена с использованием черной кожи и алькантары, которые дополнены красными акцентами. Особенно привлекает внимание текстурный рисунок сот на новых ковшеобразных сидениях. К слову, задняя часть передних сидений сделаны из углепластика. На некоторых деталях можно заметить вышивку с названием спецверсии.

RS6 Avant GT оснащается 4,0-литровым турбомотором V8 мощностью 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач Trifonic. Привод - полный (quattro). Версия GT также получила регулируемую подвеску и специально настроенный задний дифференциал quattro sport. Отмечается, что дорожный просвет может сократиться до 10 мм, что обеспечит “идеальное сочетание динамики и комфорта управления”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч. Первую “сотню” автомобиль сможет набрать за 3,3 с., а до 200 км/ч - за 11,5 с.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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