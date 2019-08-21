Представлен новый Audi RS6 Avant

Компания Audi представила «заряженный» универсал RS6 Avant нового поколения, который получил 600-сильный двигатель. Публичная премьера автомобиля состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона.

Не будем говорить о стилистике автомобиля, ибо она здесь не так важна, как техническая составляющая, да и в целом серьезных отличий от обычной «шестерки» универсала здесь нет. Зато под капотом автомобиля прописался дьявол. Новый Audi RS6 Avant оснастили четырехлитровым мотором V8 с двумя турбинами, работающим вместе с стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид».

Двигатель развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента, что на 40 сил и 100 Нм больше отдачи агрегата предшественника. Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Quattro. Универсал способен набирать первую «сотню» за 3,6 сек. (на 0,3 сек. быстрее предшественника), а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. С опциональным пакетом Dynamic Package электронный ограничитель передвинут на отметку 280 км/ч, а при заказе автомобиля с Dynamic Package Plus максимальная скорость вырастет до 305 км в час.