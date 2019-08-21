Автомобильный портал Motorpage
21 авг 2019

Представлен новый Audi RS6 Avant

Представлен новый Audi RS6 Avant
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила «заряженный» универсал RS6 Avant нового поколения, который получил 600-сильный двигатель. Публичная премьера автомобиля состоится в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона.

Не будем говорить о стилистике автомобиля, ибо она здесь не так важна, как техническая составляющая, да и в целом серьезных отличий от  обычной «шестерки» универсала здесь нет. Зато под капотом автомобиля прописался дьявол. Новый Audi RS6 Avant оснастили четырехлитровым мотором V8 с двумя турбинами, работающим вместе с стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электросистемой по схеме «мягкий гибрид».

Двигатель развивает 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента, что на 40 сил и 100 Нм больше отдачи агрегата предшественника. Мотор сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода Quattro. Универсал способен набирать первую «сотню» за 3,6 сек. (на 0,3 сек. быстрее предшественника), а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час. С опциональным пакетом Dynamic Package электронный ограничитель передвинут на отметку 280 км/ч, а при заказе автомобиля с Dynamic Package Plus максимальная скорость вырастет до 305 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi RS6 Avant 2020

Представлен новый Audi RS6 Avant

21 августа 2019

Спортивный Audi Q8. Его засекли!

21 августа 2019
Audi e-tron 2020

В США назвали самый безопасный электрокар, и это не Tesla

16 августа 2019
Audi A6

Audi RS6 получит четырехдверный вариант

26 марта 2018

Audi разрабатывает внедорожную модификацию универсала RS6

01 сентября 2016

Audi сворачивает производство &quot;заряженных&quot; RS6

14 июля 2010

 Новости Audi RS6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q8 - на какой крючок вас может подцепить audi q8 2019 Тест драйв
20 августа 2019

Audi Q8
"На какой крючок вас может подцепить Audi Q8"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 вид спереди
Тест драйв
19 августа 2019

KIA Cee'd
"Владельцу KIA Ceed SW не нужно выбирать – грузить по полной или гонять от души. Часть 2"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"
Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4, BMW 3 series, Mercedes-Benz C-Class
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"

Написано новостей:

2 4 0 4 2