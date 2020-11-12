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12 ноя 2020

Audi превратила универсал RS 6 Avant в гоночного монстра в стиле конца 80-х

Audi превратила универсал RS 6 Avant в гоночного монстра в стиле конца 80-х
Автор фото: фирма-производитель

Входящая в структуру концерна Volkswagen Group компания Audi представила в честь 40-летия полного привода Quattro виртуальный гоночный прототип Audi RS 6 GTO, созданный на базе серийного универсала RS 6 Avant. Его разработкой занимался дизайнерский отдел марки во главе с руководителем Марком Лихте

Дизайн-проект существует только в виде трехмерной компьютерной модели, стилевыми решениями он перекликается с историческим гоночным болидом 90 Quattro IMSA GTO 1989, участвовавшим в 1989 году в кольцевых гонках IMSA GT: среди отсылок — выведенный под боковой порог выхлоп, аэродинамические колесные колпаки, специальная ливрея кузова. В салоне — гоночные углепластиковые сиденья, многоточечные ремни безопасности и трубчатый пространственный каркас.

Под капотом болида 90 Quattro IMSA GTO располагался 2,2-литровый турбомотор мощностью 720 л.с., работал он в паре с 6-скоростной «механикой». Разгон до 100 км/ч занимал у машины 3,1 секунды, максимальная скорость составляла 310 км/ч. Вероятно, если виртуальный концепт в будущем перерастет в реальный образец, он будет обладать еще более впечатляющими характеристиками.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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