Audi RS6 получила «облегченную» версию

Компания Audi представила универсал RS 6 Sportback в новом исполнении Performance Edition. Из главных отличий – мощная силовая установка и активное применение углепластика

Начнем с последнего пункта. Да, инженеры уменьшили количество шумоизоляции, установили карбон-керамические тормоза, 22-дюймовые легкосплавные диски и произвели множество других доработок, которые помогли снизить общий вес машины на 150 килограммов. Разумеется, поработали и с силовой установкой.

Под капотом здесь трудится уже знакомый четырехлитровый мотор V8. Но специалисты Audi установили доработанную систему турбонаддува, что обеспечило прибавку в 30 лошадиных сил. Теперь движок развивает целых 630 лошадиных сил. А на разгон до сотни автомобиль тратит 3.4 секунды. Интересный факт – максимальная скорость была ограничена программным путем до 260 километров в час. Клиент же на выбор может заказать два опциональных пакета. Первый – «Performance Edition» подвинет лимит до 285 километров в час. Второй - «RS Dynamic Plus» увеличит максимальную скорость до 304 километров в час.