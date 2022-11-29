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29 ноя 2022

Audi RS6 получила «облегченную» версию

Audi RS6 получила «облегченную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила универсал RS 6 Sportback в новом исполнении Performance Edition. Из главных отличий – мощная силовая установка и активное применение углепластика

Начнем с последнего пункта. Да,  инженеры уменьшили количество шумоизоляции, установили карбон-керамические тормоза, 22-дюймовые легкосплавные диски и произвели множество других доработок, которые помогли снизить общий вес машины на 150 килограммов.  Разумеется, поработали и с силовой установкой.

Под капотом здесь трудится уже знакомый четырехлитровый мотор V8. Но специалисты Audi установили доработанную систему турбонаддува, что обеспечило прибавку в 30 лошадиных сил.  Теперь движок развивает целых 630 лошадиных сил.  А на разгон до сотни автомобиль тратит  3.4 секунды. Интересный факт – максимальная  скорость была ограничена программным путем до 260 километров в час. Клиент же на выбор может заказать два опциональных пакета. Первый – «Performance Edition» подвинет лимит до 285 километров в час. Второй -  «RS Dynamic Plus» увеличит максимальную скорость до 304 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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