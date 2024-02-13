Audi поделилась изображениями нового S3

Компания Audi опубликовала изображения обновленного “заряженного” седана S3. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в 2025 году

Изменения затронули как дизайн, так и силовую установку. Audi S3 получит модернизированный 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор TFSI, мощность которого была увеличена до 328 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” теперь составляет 4,7 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. Двигатель, как и прежде, работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic, но компания заверяет, что время при переключении передач сократилось вдвое. Отмечается, что также улучшено рулевое управления и добавлен новый динамичный режим вождения.

В плане дизайна доработана только передняя часть. Автомобиль получил новую решетку радиатора, бампера и модернизированные фары, при этом их форма осталась прежней. Также можно заметить, что логотип немецкого бренда сместился на верхний край решетки. Изображений салона пока нет.