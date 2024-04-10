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10 апр 2024

Audi S3 получил обновление

Audi S3 получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi вслед за рестайлинговой моделью A3 представила обновленное семейство более мощных S3. Спорткарам освежили дизайн и оснастили более мощным мотором

2,0-литровый турбомотор получил прибавку мощности до 333 л.с. и 420 Нм крутящего момента (больше на 23 л.с. и 20 Нм соответственно). 7-ступенчатая роботизированная коробка передач S tronic была перенастроена и теперь может “переваривать” более высокие обороты (до 5500 об/мин). Заявленный разгон до “сотни” - 4,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. S3 Sedan и S3 Sportback также получили систему RS Torque Splitter от “заряженного” RS3, которая улучшает распределение тяги между колесами и соответственно управление автомобилем. Помимо этого, есть шесть режимов вождения, включая Dynamic Plus, передающий основную тягу на задние колеса.

В плане дизайна новый S3 отличается иными бамперами, решеткой радиатора, и доработанными фарами. К слову, светодиодные элементы оптики можно теперь кастомизировать, чтобы создать уникальный рисунок. Салон изменился в меньшей степени. Разработчики немного доработали центральный тоннель, рулевое колесо и сиденья.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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