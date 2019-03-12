Конец эпохи ТТ

Немецкая компания Audi в будущем может отказаться от выпуска модели TT. Об этом сообщил председатель правления компании Брам Схот

Основная причина того, что производство купе и кабриолетов TT может завершиться, заключается в том, что Audi на данный момент находится в процессе оптимизации всей своей модельной линейки. Сэкономленные таким образом средства автопроизводитель собирается вложить в разработку электромобилей и развитие соответствующей инфраструктуры. Отмечается, что нынешнее, третье поколение Audi TT будет производиться как минимум до 2022 года.

Как сообщил господин Схот: «У меня в запасе есть кое-что приготовленное, что запросто может заменить спортивное купе ТТ». К слову, ещё в 2014 году, на Парижском автосалоне был представлен концепт четырехдверной TT Sportback, однако, планы о серийном выпуске модели были опровергнуты. Тем не менее, многие СМИ предполагают о появлении нового седана. Такая нишевая модель имела бы смысл, поскольку у Audi в настоящее время нет конкурента для Mercedes CLA и готовящегося к выпуску BMW 2 Series Gran Coupe.