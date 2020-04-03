В России отзывают Audi TT из-за протекающего топливного бака

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 833 экземпляров Audi TT 2015-2019 годов с недостаточно прочными топливным баком. Выяснилось, что при ДТП бак может повредиться и потерять герметичность

Для Audi это уже не первый отзыв в 2020 году. На прошлой неделе в сервисные центры направили Audi Q7 и Q8 (а также Volkswagen Touareg) из-за дефекта рулевого управления. Кампания затронула 32 кроссовера Audi. А за неделю до этого ремонт потребовался все тем же Q7 и Q8, но по другой причине – из-за трещин, которые могут появиться на поперечине спинки водительского кресла.

Что же касается упомянутого TT, то купе не продается на российском рынке с весны 2019 года. Тогда рынок покинули две модели Audi – TT и R8. Сообщалось, что планов по возобновлению поставок этих автомобилей нет. Audi TT и R8 продавались в небольших количествах – например, за весь прошлый год дилерам удалось реализовать всего 14 экземпляров TT и три спорткара R8.