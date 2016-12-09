Пресс-служба немецкой компании Audi объявила о начале приема заказов на новую модификацию двухдверного купе TT.

Новая версия немецкого купе, по мнению некоторых экспертов, получилась самой странной во всем семействе TT. Инженеры Audi оснастили «двухдверку» силовым агрегатом на тяжелом топливе и фирменной системой полного привода quattro.

Решение о создании такой конфигурации Audi TT пришло к руководству немецкого автопроизводителя после анализа данных о продажах автомобилей семейства. Так, согласно отчетам собственного аналитического отдела Audi, около половины всех продаж семейства TT во всем мире приходятся именно на полноприводные версии. В компании решили пойти навстречу клиентам, которые хотели бы приобрести купе с приводом на все колеса, но не хотят переплачивать за чрезмерно мощный двигатель с высоким уровнем потребления топлива.

«Дизель» же, установленный под капотом новой модификации Audi TT, вполне можно назвать экономичным для своего класса. Как утверждают в компании, купе с жесткой крышей, шестиступенчатой преселективной роботизированной КПП S tronic и турбированным четырехцилиндровым агрегатом с рабочим объемом два литра и отдачей в 284 л.с. (380 Нм) в среднем расходует 5,2 литра на 100 км пути, а версия со складным верхом – 5,4 л/100 км.

При этом, такой двигатель позволяет стандартной версии TT с места набрать первые 100 км/ч за 6,7 секунды при максимальной скорости в 234 км/ч, а версии Roadster – за 6,9 секунды при максимуме в 230 км/ч.

Начальная стоимость новой модификации купе Audi TT составляет 41 250 евро (приблизительно 2 774 080 рублей по текущему курсу ЦБ РФ). Версия же со складной крышей обойдется будущему владельцу в 43 650 евро (около 2 935 480 рублей).