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12 ноя 2018

В Audi TT станет на пару дверей больше

В Audi TT станет на пару дверей больше
Автор фото: фирма-производитель

Проект модели уже получил одобрение у руководства марки. Серийные автомобили могут появиться уже через пару лет. Вполне возможно, что их представят на каком-либо крупном автосалоне

Отметим, что Audi ранее уже демонстрировала свое видение идеи четырехдверных TT. Речь идет о концепте TT Sportback, который продемонстрировали еще в 2014 году. Стоит отметить, что это был не просто пластиковый макет, а вполне себе ходовой прототип. Под капотом машины разместили 2,0-литровый агрегат TFSI мощностью в 400 л.с. и максимальным крутящим моментом 450 Н•м. Также автомобиль оснащался семиступенчатой трансмиссией S tronic и системой полного привода quattro. По заявлению компании  TT Sportback мог разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Однако, серийный автомобиль может кардинально измениться. Предполагается, что в основу новинки ляжет модульная архитектура MQB, а дизайн будет выполнен в стиле, недавно показанной, модели A6. Силовую линейку составят бензиновые агрегаты, а также электрифицированные силовые установки, в частности агрегаты, в которых применена технология «мягкого» гибрида.

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При написании новости использовалась информация:
Автовзгляд, За Рулем , Авто@mail.ru

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