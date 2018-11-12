В Audi TT станет на пару дверей больше

Проект модели уже получил одобрение у руководства марки. Серийные автомобили могут появиться уже через пару лет. Вполне возможно, что их представят на каком-либо крупном автосалоне

Отметим, что Audi ранее уже демонстрировала свое видение идеи четырехдверных TT. Речь идет о концепте TT Sportback, который продемонстрировали еще в 2014 году. Стоит отметить, что это был не просто пластиковый макет, а вполне себе ходовой прототип. Под капотом машины разместили 2,0-литровый агрегат TFSI мощностью в 400 л.с. и максимальным крутящим моментом 450 Н•м. Также автомобиль оснащался семиступенчатой трансмиссией S tronic и системой полного привода quattro. По заявлению компании TT Sportback мог разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Однако, серийный автомобиль может кардинально измениться. Предполагается, что в основу новинки ляжет модульная архитектура MQB, а дизайн будет выполнен в стиле, недавно показанной, модели A6. Силовую линейку составят бензиновые агрегаты, а также электрифицированные силовые установки, в частности агрегаты, в которых применена технология «мягкого» гибрида.