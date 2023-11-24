Audi TT уходит на покой

После 25 лет производства компания Audi выпустила последний экземпляр модели TT на заводе в Дьере, Венгрия

Впервые с этим компактным купе мы познакомились в 1995 году, когда автомобиль в виде концепта привезли на автосалон во Франкфурте. Серийное производство модели началось в 1998 году. С тех пор Audi TT сменил три поколения и выпустился общим тиражом в 662 762 экземпляра.

Последняя модификация автомобиля в рестайлинге третьего поколения дебютировала в 2018 году. Через три года стало понятно, что автомобиль не получит обновления и перед окончательным уходом компания представляла на различных рынках финальные версии Audi TT. Информации о приемнике на данный момент нет, но немецкий производитель не исключает возможности создания купе на полноприводной электрической трансмиссии.

Что касается последнего экземпляра, который был выпущен на венгерском заводе, то им стала “заряженная” версия TTS. Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

