Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2023

Audi TT уходит на покой

Audi TT уходит на покой
Автор фото: фирма-производитель

После 25 лет производства компания Audi выпустила последний экземпляр модели TT на заводе в Дьере, Венгрия

Впервые с этим компактным купе мы познакомились в 1995 году, когда автомобиль в виде концепта привезли на автосалон во Франкфурте. Серийное производство модели началось в 1998 году. С тех пор Audi TT сменил три поколения и выпустился общим тиражом в 662 762 экземпляра.

Последняя модификация автомобиля в рестайлинге третьего поколения дебютировала в 2018 году.  Через три года стало понятно, что автомобиль не получит обновления и перед окончательным уходом компания представляла на различных рынках финальные версии Audi TT. Информации о приемнике на данный момент нет, но немецкий производитель не исключает возможности создания купе на полноприводной электрической трансмиссии.

Что касается последнего экземпляра, который был выпущен на венгерском заводе, то им стала “заряженная” версия TTS. Автомобиль получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. 
 

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi TT Coupe 2015

В России отзывают Audi TT из-за протекающего топливного бака

03 апреля 2020
Audi ТТ

Конец эпохи ТТ

12 марта 2019
Audi TT

В Audi TT станет на пару дверей больше

12 ноября 2018

Audi построило дизельную версию купе TT с полным приводом

09 декабря 2016
Audi TT Coupe 2015

Обновленный Audi ТТ получит бюджетную версию

24 апреля 2015
Audi TT Roadster 2015

Открытый родстер Audi TT доступен для заказа в РФ

08 апреля 2015

 Новости Audi TT

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 0 4