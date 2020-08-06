В Россию приехал новый A6 Allroad

Немецкая компания начала принимать заказы на высокий универсал A6 Allroad нового поколения

Дорожный просвет новинки при стандартных настройках составил 139 мм, однако при необходимости его можно увеличить на 45 мм — до 184 миллиметров. В стандартное оснащение автомобиля входит система полного привода quattro, а также адаптивная пневматическая подвеска со специальными настройками, меняющая клиренс в зависимости от дорожного покрытия, а также исходя из скорости движения.

В России Audi A6 Allroad будет доступен с 340-сильным трехлитровым бензиновым мотором и дизелем такого же объема мощностью 249 лошадиных сил. Обе агрегата работают по схеме «мягкий гибрид» — с 48-вольтовым бортовым стартер-генератором. Самый мощный вариант способен ускоряться до «сотни» за 5,5 секунды.