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6 июн 2019

Новый Audi A6 allroad стал мягким гибридом и обновил подвеску

Новый Audi A6 allroad стал мягким гибридом и обновил подвеску
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 allroad четвертого поколения

Главное визуальное отличие A6 allroad от обычного A6 Avant — пластиковый обвес по периметру автомобиля. Колесные арки изначально выкрашены в серый, но за доплату могут быть выполнены в цвет кузова или окрашены в глянцевый черный цвет.

Под капотом расположился ультимативный трехлитровый дизель с тремя вариантами форсировки и гибридной надстройкой в виде стартер-генератора и 48-вольтовой батареи. Что касается мощности, то версия 45 TDI выдает 231 силу (500 Нм момента), 50 TDI — 286 сил (620 Нм момента), 55 TDI — 349 сил и 700 Нм момента. Все агрегаты совмещены с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

Стоит отметить, что  автомобиль получил адаптивную пневмоподвеску. Стандартный дорожный просвет Audi A6 allroad составляет 139 миллиметров. В режиме Offroad на скорости до 80 километров в час кузов приподнимается еще на 30 миллиметров, а при достижении 120 километров в час опускается до 124 миллиметров. Максимальные для универсала 184 миллиметра доступны только в режиме Lift на скорости до 35 километров в час.  

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