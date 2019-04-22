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22 апр 2019

У Audi возникли проблемы с производством электрокара e-tron

У Audi возникли проблемы с производством электрокара e-tron
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi вынуждена увеличить сроки поставки клиентам своей первой электрической модели — кроссовера e-tron. Проблема связана с нехваткой батарей. Также производитель снизил планируемый объем производства электрокара на 10 тысяч экземпляров

По сообщению The Brussels Times, единственный поставщик батарей для Audi e-tron — южнокорейская LG Chem — вновь повысил цены. Именно это обстоятельство и заставило компанию скорректировать планы выпуска на этот год и сократить объем более чем на 10 тысяч автомобилей.  Что касается увеличения сроков поставки, то здесь причина заключается в забастовке на моторном заводе в венгерском городе Дьёр, что в свою очередь задерживает поставку силовых установок.

По словам представителя марки, задержка в поставках может составить от двух до 6-7 месяцев.  К слову, Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron. В октябре прошлого года компании пришлось отложить запуск кроссовера в серию из-за ошибок в программном обеспечении и внезапном повышении цен на батареи.

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При написании новости использовалась информация:
The Brusselstimes

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