У Audi возникли проблемы с производством электрокара e-tron

Компания Audi вынуждена увеличить сроки поставки клиентам своей первой электрической модели — кроссовера e-tron. Проблема связана с нехваткой батарей. Также производитель снизил планируемый объем производства электрокара на 10 тысяч экземпляров

По сообщению The Brussels Times, единственный поставщик батарей для Audi e-tron — южнокорейская LG Chem — вновь повысил цены. Именно это обстоятельство и заставило компанию скорректировать планы выпуска на этот год и сократить объем более чем на 10 тысяч автомобилей. Что касается увеличения сроков поставки, то здесь причина заключается в забастовке на моторном заводе в венгерском городе Дьёр, что в свою очередь задерживает поставку силовых установок.

По словам представителя марки, задержка в поставках может составить от двух до 6-7 месяцев. К слову, Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron. В октябре прошлого года компании пришлось отложить запуск кроссовера в серию из-за ошибок в программном обеспечении и внезапном повышении цен на батареи.