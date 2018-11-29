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29 ноя 2018

Audi представила такси будущего

Audi представила такси будущего

Оно умеет ездить и перемещаться по воздуху, что должно  положительно сказаться на дорожной ситуации в мегаполисах

Технология была продемонстрирована в рамках мероприятия Drone Week, которое проходило в Амстердаме. Собственно Audi продемонстрировали не просто проект, а полноценную работоспособную модель, которая, правда, была выполнена в уменьшенном масштабе, что не помешало ей показать свою эффективность.

Новинка носит название Pop.Up Next и представляет собой модульную конструкцию, которая состоит из трех частей - пассажирской капсулы, колесной платформы и квадрокоптера. Как и было продемонстрировано на мероприятии, аппарат вполне успешно справлялся и с воздушным и с наземным перемещением.  По словам  авторов проекта, в команду также входили представители из Airbus и Ital Design, для полетов капсула подвешивается под дроном, а при переходе в наземный режим квадрокоптер опускает ее на транспортную платформу. Возможен и вариант совместного полета капсулы с колесным шасси.

Главным преимуществом такой технологии станет интеллектуальное формирование маршрутов,  с воздушным и наземным перемещением.  К сожалению, Audi,  намекая на следующее десятилетие, не называет никаких  определенных сроков, причем не только по запуску технологии в целом, но и по испытаниям полноразмерных транспортных средств подобного типа.

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Авторамблер, motor

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