Audi представила такси будущего

Оно умеет ездить и перемещаться по воздуху, что должно положительно сказаться на дорожной ситуации в мегаполисах

Технология была продемонстрирована в рамках мероприятия Drone Week, которое проходило в Амстердаме. Собственно Audi продемонстрировали не просто проект, а полноценную работоспособную модель, которая, правда, была выполнена в уменьшенном масштабе, что не помешало ей показать свою эффективность.

Новинка носит название Pop.Up Next и представляет собой модульную конструкцию, которая состоит из трех частей - пассажирской капсулы, колесной платформы и квадрокоптера. Как и было продемонстрировано на мероприятии, аппарат вполне успешно справлялся и с воздушным и с наземным перемещением. По словам авторов проекта, в команду также входили представители из Airbus и Ital Design, для полетов капсула подвешивается под дроном, а при переходе в наземный режим квадрокоптер опускает ее на транспортную платформу. Возможен и вариант совместного полета капсулы с колесным шасси.

Главным преимуществом такой технологии станет интеллектуальное формирование маршрутов, с воздушным и наземным перемещением. К сожалению, Audi, намекая на следующее десятилетие, не называет никаких определенных сроков, причем не только по запуску технологии в целом, но и по испытаниям полноразмерных транспортных средств подобного типа.