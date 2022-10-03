Audi будет электрифицировать свои спорткары, но не так, как все

В данный момент электрификацией своих "заряженных" автомобилей занимается лишь Mercedes-Benz. Компания пошла по пути создания гибридов на основе рядных четырехцилиндровых моторов

Недавно об аналогичном решении заговорили и в Аudi. Руководство подразделения RS заявило о том, что перевод моделей на гибридную платформу, разумеется, будет происходить, но никто не собирается ограничиваться маленькими моторами.

Подробностей топ-менеджмент не привел. Но, скажем, наши коллеги из Motor1 считают, что первым гибридом от Audi RS станет заряженный кроссовер RS Q5 нового поколения. Он получит электромотор, но при этом должен сохранить нынешний 2,9-литровый V6.