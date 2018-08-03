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3 авг 2018

Audi готовит электрический суперкар

Audi готовит электрический суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi серьезно форсирует разработку новых полностью электрических моделей, которые должны выйти на рынок в ближайшие два года. Дабы подчеркнуть свою приверженность зеленым технологиям немцы готовят концепт электрического суперкара

Пока компания опубликовала лишь тизер будущего электромобиля и сообщила его название: Audi PB 18 e-tron. Буквы «PB» в названии означают Пеббл-Бич: в этом американском городе в августе пройдет Конкурс автомобильной элегантности. Именно там и будет представлен концепт.

В компании говорят, что при создании концепта вдохновлялись гибридными спортпрототипами марки, которые принимали участие в гонках на выносливость и несколько раз выигрывали легендарный марафон «24 часа Ле-Мана». Информация о силовой установке суперкара будет опубликована ближе к премьере.

Audi уже выпускала электрический суперкар: R8 e-tron. Купе выпускали с 2015 по 2016 годы. Машина, которую планировали выпустить тиражом более тысячи экземпляров, не оправдала надежд компании. В мире было продано всего несколько десятков электрических R8.

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При написании новости использовалась информация:
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