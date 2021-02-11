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11 фев 2021

Audi изменит класс компактных автомобилей

Audi изменит класс компактных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Модель A1, похоже, отжила свой век. В компании сомневаются в перспективах дальнейшего ее выпуска, и готовят замену – современное воплощение модели A2.

Autocar сообщает, что такие меры принимаются в связи с планами по электрификации всей модельной линейки.  По мнению главы компании, Маркуса Дюсманна, отказ от такой маленькой модели обусловлен дорогим процессом электрификации, который никак не покрывается сравнительно невысоким спросом. Кроме того, у Volkswagen Group уже есть большое количество моделей в данном сегменте, вроде того же Volkswagen Polo.

Но свято место – пусто не бывает. Место A1 – займет совершенно другая модель. Речь идет о реинкарнации компактвэна A2. Хотя, поговаривают, что  это будет обычный электрический хэтч, который примерил на себя известный индекс

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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