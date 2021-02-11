Audi изменит класс компактных автомобилей

Модель A1, похоже, отжила свой век. В компании сомневаются в перспективах дальнейшего ее выпуска, и готовят замену – современное воплощение модели A2.

Autocar сообщает, что такие меры принимаются в связи с планами по электрификации всей модельной линейки. По мнению главы компании, Маркуса Дюсманна, отказ от такой маленькой модели обусловлен дорогим процессом электрификации, который никак не покрывается сравнительно невысоким спросом. Кроме того, у Volkswagen Group уже есть большое количество моделей в данном сегменте, вроде того же Volkswagen Polo.

Но свято место – пусто не бывает. Место A1 – займет совершенно другая модель. Речь идет о реинкарнации компактвэна A2. Хотя, поговаривают, что это будет обычный электрический хэтч, который примерил на себя известный индекс