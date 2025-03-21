Audi может возродить спортивное купе TT

Компания Audi рассматривает возможность возвращения в сегмент спортивных автомобилей, и одной из будущих моделей может стать возрожденный TT. Об этом намекнул глава бренда Гернот Дёлльнер в ходе презентации финансовых результатов Audi за 2024 год

После завершения производства TT и суперкара R8 за последние 18 месяцев у Audi нет в линейке ни одного спортивного купе. Однако Дёлльнер подчеркнул, что такие автомобили являются важной частью “ДНК бренда”, и компания ищет правильный момент и способ их возвращения. Однако конкретных планов по выпуску новой модели пока нет. Сейчас Audi проходит масштабную реструктуризацию, включающую сокращение 7500 рабочих мест.

Интересно, что новый глава отдела дизайна марки Массимо Фраскелла, пришедший из Jaguar Land Rover, является большим поклонником оригинального Audi TT конца 1990-х годов. Это может сыграть важную роль в формировании внешности новой модели, если компания все же решит вернуться в сегмент двухдверных спорткаров.