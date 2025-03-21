Автомобильный портал Motorpage
21 мар 2025

Audi может возродить спортивное купе TT

Audi может возродить спортивное купе TT
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi рассматривает возможность возвращения в сегмент спортивных автомобилей, и одной из будущих моделей может стать возрожденный TT. Об этом намекнул глава бренда Гернот Дёлльнер в ходе презентации финансовых результатов Audi за 2024 год

После завершения производства TT и суперкара R8 за последние 18 месяцев у Audi нет в линейке ни одного спортивного купе. Однако Дёлльнер подчеркнул, что такие автомобили являются важной частью “ДНК бренда”, и компания ищет правильный момент и способ их возвращения. Однако конкретных планов по выпуску новой модели пока нет. Сейчас Audi проходит масштабную реструктуризацию, включающую сокращение 7500 рабочих мест.

Интересно, что новый глава отдела дизайна марки Массимо Фраскелла, пришедший из Jaguar Land Rover, является большим поклонником оригинального Audi TT конца 1990-х годов. Это может сыграть важную роль в формировании внешности новой модели, если компания все же решит вернуться в сегмент двухдверных спорткаров.

При написании новости использовалась информация:
autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi R8 Coupe [US] (2022)

Audi официально возродит модель R8: дебют состоится в 2027 году

11 марта 2025
Audi A6 Avant (2026)

Audi представила новый A6 Avant

05 марта 2025
ABT Audi SQ8

Audi SQ8 получил 700-сильную спецверсию от ABT

03 декабря 2024
Audi Q5 Sportback (2025)

Новый Audi Q5 получил версию Sportback

27 ноября 2024
Audi A5L (2025)

Представлена удлиненная версия Audi A5 для китайского рынка

18 ноября 2024
AUDI E

Audi показала новую концептуальную модель без привычного логотипа четырех колец

08 ноября 2024

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
Tank 700 - tank 700 (2024) новый флагман марки
Тест драйв
12 марта 2025

Tank 700
"Новый флагман марки"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) угадай мелодию
Тест драйв
06 марта 2025

FAW Bestune B70
"Угадай мелодию"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 3 5