Автомобильный портал Motorpage
24 июл 2019

Audi намерена сохранить свой легендарный мотор

Audi намерена сохранить свой легендарный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Инженеры марки нашли способ довести 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор, ставший фирменной чертой некоторых моделей Audi, до самых строгих экологических стандартов.

Стоит сказать, что на протяжении 9 лет подряд Audi со своим 2,5-литровым 5-цилиндровым мотором неизменно выигрывала конкурс International Engine Of The Year Awards в классе агрегатов с объёмом от 2 до 2,5 литров. Первое поражение марки нанесли в 2019 году, когда лучшим двигателем был назван 4-цилиндровый 2,5-литровый оппозитный мотор Porsche от моделей Boxster S и Cayman S. Еще одним ударом стало ужесточение экологических требований, которым мотор не соответствует.

Но ни этот проигрыш, ни введение экологических стандартов Euro 7 не заставят Audi в обозримом будущем отказаться от своего двигателя. Об этом в интервью австралийскому журналу WhichCar сообщил управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн. Глава автоспортивного подразделения заявил, что инженеры нашли возможность адаптировать мотор к самым жёстким нормативам по выбросам. Это продлит жизнь двигателя, устанавливающегося на RS3 и TT RS, ещё на несколько лет. 

При написании новости использовалась информация:
Motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi представила кросс-купе Q3 Sportback

24 июля 2019

Audi рассекретила обновлённый SQ7 TDI

22 июля 2019
Audi A7 Sportback 2014 Великолепная “семерка”

В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза

18 июля 2019

Новый Audi S8 приедет в Россию в следующем году

17 июля 2019
Audi S7 Sportback TDI 2020

Представлен бронированный Audi RS7

10 июля 2019

Audi может отказаться от тачскринов

08 июля 2019

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - с какой целью покидал российский рынок volkswagen golf 2017 Тест драйв
24 июля 2019

Volkswagen Golf
"С какой целью покидал российский рынок Volkswagen Golf"
Nissan Qashqai - прибалтика как полигон
Автопутешествия
23 июля 2019

Nissan Qashqai
"Прибалтика как полигон"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 что выйдет, если взять и уменьшить флагман
Тест драйв
22 июля 2019

Toyota Corolla
"Toyota Corolla: что выйдет, если взять и уменьшить флагман"
Haval F7 - haval f7 2019 заняться фитнесом
Тест драйв
19 июля 2019

Haval F7
"Заняться фитнесом"

Написано новостей:

2 3 8 4 8