Audi намерена сохранить свой легендарный мотор

Инженеры марки нашли способ довести 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор, ставший фирменной чертой некоторых моделей Audi, до самых строгих экологических стандартов.

Стоит сказать, что на протяжении 9 лет подряд Audi со своим 2,5-литровым 5-цилиндровым мотором неизменно выигрывала конкурс International Engine Of The Year Awards в классе агрегатов с объёмом от 2 до 2,5 литров. Первое поражение марки нанесли в 2019 году, когда лучшим двигателем был назван 4-цилиндровый 2,5-литровый оппозитный мотор Porsche от моделей Boxster S и Cayman S. Еще одним ударом стало ужесточение экологических требований, которым мотор не соответствует.

Но ни этот проигрыш, ни введение экологических стандартов Euro 7 не заставят Audi в обозримом будущем отказаться от своего двигателя. Об этом в интервью австралийскому журналу WhichCar сообщил управляющий директор Audi Sport Оливер Хоффманн. Глава автоспортивного подразделения заявил, что инженеры нашли возможность адаптировать мотор к самым жёстким нормативам по выбросам. Это продлит жизнь двигателя, устанавливающегося на RS3 и TT RS, ещё на несколько лет.