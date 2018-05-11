Компания Audi второй после Mercedes-Benz объявила о своем отказе от участия в автосалоне в Детройте в январе следующего года.

Но если в Штутгарте оправдали свой отказ тем, что им попросту нечего везти в Детройт, то в Audi прямо заявили о том, что участие в выставке не оправдывает ожиданий, обходится слишком дорого и имеет низкий маркетинговый эффект. При этом в Audi не исключили своего возвращения в Детройт в будущем.

В последние годы автосалон в Детройте конфликтует с выставкой потребительской электроники CES, которая также проходит в начале года, но в Лас-Вегасе. Именно CES автопроизводители выбирают в качестве площадки для презентации высокотехнологичных разработок, электромобилей и перспективных технологий. С другой стороны Детройт «поджимает» февральское мотор-шоу в Чикаго, участие в котором обходится гораздо дешевле.

Многие компании в последние годы начали практику отказа от участия во всех подряд крупнейших выставках. Их представители говорят о том, что премьеры новых моделей на выставках заметно проигрывают по эффективности отдельным мероприятиям, на которых все внимание журналистов сосредоточено именно на конкретной модели. Кстати, в этом году в Московском международном автосалоне (ММАС) также не примет участие большинство крупнейших автопроизводителей.