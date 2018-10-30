Audi отзывает почти 7 тысяч машин

Фольксваген Груп Рус начинает процедуру отзыва транспортных средств марки Audi, находящихся в эксплуатации в РФ

Отзыву подлежат модели «А» 4-й, 5-й и 6-й серий, а также «Q» 6-й серии, выпущенные в период с 2012 по 2017 годы. Всего возврату для проведения технических операций подлежат 6687 автомобилей.

Причина мероприятия - неисправность системы охлаждения, обнаруженная в двухлитровых двигателях TFSI. Электронные компоненты дополнительного насоса охлаждения, как выяснилось, могут быть подвержены попаданию влаги. При этом возникает нештатная работа насоса, которая может привести к оплавлению его частей, выходу из строя системы охлаждения в целом.

Обнаруженные дефекты будут полностью устранены за счёт производителя, с заменой неисправных насосов на новые и переустановкой программного обеспечения.

Для выполнения процедур с владельцами свяжутся представители дилерских центров. Но можно обратиться к ближайшему дилеру и самостоятельно, если автомобиль входит в «группу риска», это можно установить по VIN номеру.