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9 сен 2020

Audi построит подземное хранилище для углекислого газа

Audi построит подземное хранилище для углекислого газа
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi совместно с фирмой Climeworks приступила к строительству необычного комплекса, который позволит забирать из атмосферы углекислый газ и хранить его глубоко под землёй

Система работает следующим образом: специальное устройство втягивает атмосферный воздух и он проходит через специальный адсорбент, который связывает углекислый газ. Адсорбент нагревают до 100 градусов Цельсия при помощи отработанного тепла от расположенной неподалёку геотермальной установки. В результате высвобождается углекислый газ, его захватывает вода геотермальной электростанции Хедлисхейди неподалёку от Рейкьявика и переносит на глубину две тысячи метров.

Исландское подземное хранилище позволит Audi причислить к своим заслугам часть удалённого углекислого газа и тем самым улучшить экологические показатели от собственных автомобильных производств. При бесперебойной работе 24 часа семь дней в неделю ежегодный объём изымаемого CO2 составит примерно четыре тысячи метрических тонн.

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