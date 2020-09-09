Audi построит подземное хранилище для углекислого газа

Компания Audi совместно с фирмой Climeworks приступила к строительству необычного комплекса, который позволит забирать из атмосферы углекислый газ и хранить его глубоко под землёй

Система работает следующим образом: специальное устройство втягивает атмосферный воздух и он проходит через специальный адсорбент, который связывает углекислый газ. Адсорбент нагревают до 100 градусов Цельсия при помощи отработанного тепла от расположенной неподалёку геотермальной установки. В результате высвобождается углекислый газ, его захватывает вода геотермальной электростанции Хедлисхейди неподалёку от Рейкьявика и переносит на глубину две тысячи метров.

Исландское подземное хранилище позволит Audi причислить к своим заслугам часть удалённого углекислого газа и тем самым улучшить экологические показатели от собственных автомобильных производств. При бесперебойной работе 24 часа семь дней в неделю ежегодный объём изымаемого CO2 составит примерно четыре тысячи метрических тонн.