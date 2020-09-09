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9 сен 2020

Audi приступила к дорожным тестам нового электрического кроссовера

Audi приступила к дорожным тестам нового электрического кроссовера

Электрический кроссовер Audi Q4 e-tron разделит платформу с Volkswagen ID.4 и будет представлен до конца нынешнего года

Электрический кроссовер от Audi разделит платформу с Volkswagen ID.4. Судя по шпионским фотографиям, новинка получит те же пропорции, что и одноименный концепт, который был представлен на автосалоне в Женеве в прошлом году. Длина прототипа составила 4,6 м, а ширина — 1,9 метра. Таким образом, серийная версия «зеленого» вседорожника по своим габаритам займет место между нынешними моделями Q2 и Q3.

Все технические характеристики электрокара пока держатся в секрете. Концептуальный Audi Q4 e-tron оснастили двумя электромоторами — по одному на каждой оси. Суммарная мощность агрегатов — 302 лошадиные силы. Без подзарядки кроссовер может проехать более 450 километров (по циклу WLTP). Разгон до «сотни» у Q4 e-tron занимает 6,3 секунды. Максимальная скорость — 180 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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