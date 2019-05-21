Audi Q5 стал гибридом

В линейке Audi Q5 появилась новая, электрифицированная модификация — Q5 55 TFSI e quattro. Подключаемый гибрид может на электротяге проезжать до 40 километров.



Силовая установка Audi Q5 55 TFSI e quattro состоит из «турбочетверки» 2.0 TFSI (252 лошадиные силы и 370 Нм крутящего момента) и 105-киловаттного электромотора (350 Нм момента). Суммарная отдача — 367 силы и 550 Нм момента. С места до «сотни» Q5 55 TFSI e quattro разгоняется за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 239 километров в час. Интересно, что на электротяге кроссовер может разгоняться до 135 километров в час.



Работой силовой установки можно управлять через переключатель режимов движения. В Hybrid mode система настроена на максимальное снижение расхода топлива и при активном ведении по маршруту будет стараться проехать последние километры по городу на электротяге. Кроме того, в этом режиме электромотор отвечает за торможения и рекуперирует до 80 киловатт-электроэнергии. Также доступны режимы EV, в котором кроссовер движется исключительно на электротяге, и Battery Hold, поддерживающий заряд аккумулятора.