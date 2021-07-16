Audi R8 готовится вернуться на российский рынок

Знаменитый немецкий спорткар выйдет на российский рынок уже через год. Правда, какой-либо подробной информации здесь нет. Не ясно даже – какие именно версии спорткара доберутся до нас…

Да, если взглянуть на автомобиль с глобальной точки зрения, то машина имеет аж шесть различных модификаций. Речь идет о спорткарах с двигателем на 540, 570 и 620 лошадиных сил. Машины могут иметь как полный, так и задний привод. Может разниться и тип кузова – спайдер или купе.

Наши коллеги из Motor предполагают, что на российский рынок выведут именно старшую модификацию - с полным приводом и мотором на 620 лошадиных сил. В то же время, само возвращение этой модели выглядит несколько странным решением. Дело в том, что текущее поколение спорткара выпускается уже семь лет. Более того, в Audi даже не скрывают, что текущая концепция R8 уже выработала всю перспективу, и потенциальный преемник модели будет абсолютно иным.