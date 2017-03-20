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20 мар 2017

Audi рассказала об успехах и поделилась планами

Audi рассказала об успехах и поделилась планами

В прошлую пятницу компания Audi отчиталась о прибылях за прошлый год: компания продала более 1 867 738 автомобилей, что на 3,6% выше показателей 2015 года и на 1,5% увеличила прибыльность. По мнению представителей компании, во-многом, успех обусловлен популярностью новых моделей Audi Q7 и Audi A4

В компании подчеркнули, что в ближайшее время покупателей ждет глобальное обновление модельного ряда, свет увидит Audi A8, следующие поколения Audi Q5, Audi A5 и новый Audi Q2, а через год должны появиться новые генерации Audi A7, а также кроссоверы Audi Q8 и Audi Q4.

Помимо этого в компании подчеркнули активную работу над новыми электрическими моделями, появление которых назначено на 2020 год. Так уже сегодня Audi провела обучение работе с электрическими технологиями более 6000 сотрудников, а так же активно инвестирует в создание инфраструктуры для электромобилей, включающей в себя, например, общественные станции быстрой зарядки.

Так же в компании подчеркнули важность инновационных технологий, таких как автономное управление. Недавно Audi создала дочернюю компанию Autonomous Intelligent Driving GmbH, которая займется созданием беспилотных технологий как для автомобилей, выпускающихся под брендом Audi, так и для других марок, а так же работающую над сервисом, способным применяться, например, в роботизированных такси.

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