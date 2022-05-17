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17 май 2022

Audi RS4 и RS5 получили опциональные пакеты, которые сделали их быстрее

Audi RS4 и RS5 получили опциональные пакеты, которые сделали их быстрее
Автор фото: фирма-производитель
Какие мысли приходят в голову, когда вы слышите фразу «опциональный пакет»? Уверены, что большинство подумают о каком-нибудь дополнительном оборудовании, вроде мультимедийной системы с гигантским экраном. Впрочем, в случае с Audi эти слова наполняются совершенно иным смыслом.
Модели Audi RS 4 Avant и RS 5 Coupe/Sportback получили два опциональных пакета: competition и competition plus. Оба включают новую выхлопную систему, перенастроенные трансмиссию и рулевое управление, а также углерод-керамические тормоза и трековые шины Pirelli P Zero Corsa.  В случае установки данных модификаций оба автомобиля станут быстрее.
 
Для обеих модифицированных машин  производитель заявляет максимальную скорость на отметке в 290 километров в час (против 280 в стоке). Что касается разгона до сотни, то у Audi RS 4 Avant он сократится на 0,2 секунды, до 3,9; у RS 5 Coupe/Sportback — на 0,1, до 3,8 секунды

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