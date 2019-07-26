Audi S6 перевели на бензин

Мощные и быстрые автомобили Audi S-серии в последнее время массово переходят с бензиновых двигателей на дизельные. Такой шаг уже сделали S6, S7, SQ7 и SQ8. Однако, в случае с моделью S6 бензиновый двигатель было решено вернуть.