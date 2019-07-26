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26 июл 2019

Audi S6 перевели на бензин

Audi S6 перевели на бензин
Автор фото: фирма-производитель

Мощные и быстрые автомобили Audi S-серии в последнее время массово переходят с бензиновых двигателей на дизельные. Такой шаг уже сделали S6, S7, SQ7 и SQ8. Однако, в случае с моделью S6 бензиновый двигатель было решено вернуть.

На прошлом поколении S6 применялся 4,0-литровый V8 с двумя турбинами и «робот» S tronic. Теперь эта связка отправлена в отставку. Для новой версии седана выбран 2,9-литровый V6, уже знакомый по RS4 и RS5. Однако специально для бизнес-седана его оснастили дополнительным электрическим наддувом, который будет помогать двум обычным турбинам. Работает он от 48-вольтной бортовой сети, питающейся от литий-ионного аккумулятора. Также к этой сети подключен стартер-генератор, так что S6 является «мягким» гибридом.  Примечательно, что электронаддув не повысил предельной отдачи (450 л.с. и 600 Нм), зато позволил мотору раньше выходить на предельную тягу.
 
Что касается коробки, то робот "преклонил колени" перед  8-ступенчатым «автоматом» ZF. Фирменный полный привод Quattro также сохранился. Между тем, немецкие компании повышают динамические способности своих машин с каждым новым поколением. Но Audi S6 стала исключением. Даже новый мотор с электрическим наддувом и дополнительными 50 Нм тяги не позволил ей обойти предшественницу: как и она, новинка ускоряется с 0 до 60 миль в час (96 км/ч) за 4,4 секунды. Зато бензиновая S6 оказалась заметно шустрее дизельной, которой требуется 5,0 секунд на аналогичный разгон
 
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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