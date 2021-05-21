Audi создаст премиальные зарядные станции

В Audi задумались об инфраструктуре для обслуживания электрокаров своих клиентов. Автопроизводитель намерен создать разветвлённую сеть станций быстрой подзарядки батарей.

Заметим, что станции будут не просто местом для заправки – скорее их стоит назвать полноценными пунктами отдыха – двухэтажные здания, первый этаж которых, будет отведен под сами заправочные боксы, а второй – под роскошную лаундж-зону. В Audi заявляют, что клиенты должны потратить время на зарядку с максимальным комфортом.

К слову, сам процесс не будет занимать много времени, так как зарядные станции будут сверхскоростными с мощностью в 300 киловатт. Для понимания степени мощности производитель указывает, что, например, модель E-Tron можно зарядить с нуля до восьмидесяти процентов менее чем за двадцать пять минут.