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21 май 2021

Audi создаст премиальные зарядные станции

Audi создаст премиальные зарядные станции
Автор фото: фирма-производитель

В Audi задумались об инфраструктуре для обслуживания электрокаров своих клиентов. Автопроизводитель намерен создать разветвлённую сеть станций быстрой подзарядки батарей. 

Заметим, что станции будут не просто местом для заправки – скорее их стоит назвать полноценными пунктами отдыха – двухэтажные здания, первый этаж которых, будет отведен под сами заправочные боксы, а второй – под роскошную лаундж-зону. В Audi заявляют, что клиенты должны потратить время на зарядку с максимальным комфортом.

К слову, сам процесс не будет занимать много времени, так как зарядные станции будут сверхскоростными с мощностью в 300 киловатт. Для понимания  степени мощности  производитель указывает, что, например, модель E-Tron можно зарядить с нуля до восьмидесяти процентов менее чем за двадцать пять минут.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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