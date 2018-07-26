После того, как следственные органы отправили под арест главу Audi Руперта из-за подозрений в участии в Дизельгейте, он был оперативно отправлен в отставку. Новым руководителем компании станет Маркус Дюзманн.

Сегодня Дюзманн занимает пост руководителя по закупкам в BMW. Он станет вторым топ-менеджером баварской компании, которого перекупил концерн Volkswagen. Первым стал Герберт Дисс, который возглавил весь концерн в апреле этого года.

В пресс-службе Audi заявили, что Дюзманн займет новый пост «как только он сможет это сделать». Дело в том, что его контракт с BMW истекает только следующей осенью, также он содержит ряд пунктов, ограничивающих переход топ-менеджера к конкурентам.

В Audi остались верны себе: как и Штадлер, 49-летний Дюзманн является опытным специалистам по двигателям. В BMW он пришел в 2007 году из Mercedes-Benz на пост главного моториста программы поставок двигателей BMW для болидов Формулы 1. В 2016 году он занял пост руководителя BMW по закупкам, сменив как раз Дисса.

Руперт Штадлер был отправлен под стражу в июне этого года по представлению прокуратуры, которая считает, что он может скрыть улики и воздействовать на свидетелей по делу о махинациях с вредными выбросами дизельных двигателей. Штадлер возглавлял Audi на протяжении 11 лет.

